Около 150 человек поучаствуют в забеге на пике Черского

Слюдянский район, 10.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Скайраннинг-марафон «БАМ скоростное восхождение на пик Черского» пройдет в Слюдянке 25 августа. Свое участие в нем подтвердили уже 146 человек.

Как сообщают организаторы, забег пройдет уже в девятый раз. Предусмотрены дистанции на 44, 37, 19 и 17 км.

В прошлом году в мероприятии приняли участие 260 человек, тогда же были установлены рекорды трассы. Среди мужчин за 3 часа 54 минуты 39 секунд путь одолел Алексей Пагнуев, среди женщин – Елена Рухляда, которая пришла к финишу через 4 часа 20 минут 44 секунды.

КООРДИНАТЫ:

Старт из Слюдянки намечен на 9:00.

Подать заявку на участие можно по ссылке .

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