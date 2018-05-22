Около 170 дзюдоистов встретятся в Иркутске на Чемпионате СФО

Иркутск, 23.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 25 по 27 мая пройдет Чемпионат СФО по дзюдо среди мужчин и женщин. Ожидается, что в турнире примут участие около 170 российских спортсменов, сообщает пресс-служба регправительства со ссылкой на замминистра спорта области Павла Богатырева.

Состязания проведут в личном зачете по следующим весовым категориям: для женщин – 48, 52, 57, 63, 70, 78 и свыше 78 кг, для мужчин – 60, 66, 73, 81, 90, 100 и свыше 100 кг. К соревнованиям допускаются спортсмены 2000 года рождения и старше, имеющие уровень спортивной подготовки не ниже первого разряда.

Как рассказал старший тренер сборной Иркутской области Алексей Гончаров, самой многочисленной на соревнованиях станет команда Приангарья, в состав которой входят 12 женщин и 34 мужчины.

– Спортсмены Иркутской области будут представлены во всех весовых категориях. В состав нашей команды входят члены сборной страны – Елена Юркина, Светлана Миняйло, Дмитрий Ворожбит, Мурад Чопанов и другие. Чемпионат Сибири по дзюдо является отборочным на чемпионат России и Кубок России. Чемпионат страны будет проходить с 10 по 13 октября в Грозном, Кубок – с 7 по 9 декабря в Ханты-Мансийске, – подчеркнул Алексей Гончаров.

КООРДИНАТЫ:

Торжественное открытие Чемпионата состоится 26 мая в 16.30 в спорткомплексе «Байкал-Арена». Соревнования в этот день начнутся в 10.00. Начало соревнований 27 мая также в 10.00.

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