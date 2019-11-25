Олимпийский чемпион по боксу Гайдарбек Гайдарбеков проведет в Иркутске мастер-класс

Иркутск, 26.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в зале единоборств «Витязь» 27 ноября пройдет мастер-класс по боксу, который проведет заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион Гайдарбек Гайдарбеков. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта региона.

Мастер-класс состоит из двух частей. В начале юные спортсмены смогут пообщаться и задать свои вопросы известному боксеру, затем состоится практическая часть. Гайдарбек Гайдарбеков проведет разминку, затем покажет технические элементы, свои наработанные схемы и познакомит ребят со своей манерой ведения боя.

КООРДИНАТЫ:

Мастер-класс состоится по адресу: Иркутск, улица Омулевского, 20/4, начало в 16:00. Вход свободный.