|Спорт
|26.11.2019
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Олимпийский чемпион по боксу Гайдарбек Гайдарбеков проведет в Иркутске мастер-класс
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Иркутск, 26.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в зале единоборств «Витязь» 27 ноября пройдет мастер-класс по боксу, который проведет заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион Гайдарбек Гайдарбеков. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта региона.
Мастер-класс состоит из двух частей. В начале юные спортсмены смогут пообщаться и задать свои вопросы известному боксеру, затем состоится практическая часть. Гайдарбек Гайдарбеков проведет разминку, затем покажет технические элементы, свои наработанные схемы и познакомит ребят со своей манерой ведения боя.
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