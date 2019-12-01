Олимпийский чемпион по боксу Гайдарбек Гайдарбеков провел мастер-класс для воспитанников иркутского Центра боевых искусств

Иркутск, 29.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Олимпийский чемпион по боксу Гайдарбек Гайдарбеков провел мастер-класс для воспитанников Центра боевых искусств Иркутска. Участников тренировки поприветствовал мэр города Дмитрий Бердников, сообщает пресс-служба мэрии. – Сегодня у вас есть уникальная возможность пообщаться с чемпионом международного уровня, поучиться у настоящего профессионала. Это яркий пример той самой целеустремленности, любви к спорту, которые позволяют достичь любых высот. На самом деле, шанс добиться блестящих результатов в спорте есть и у каждого из вас. Мы, в свою очередь, создаем и продолжим создавать все условия для развития спорта в Иркутске, – отметил глава города. Гайдарбек Гайдарбеков – заслуженный мастер спорта России по боксу. Родился в городе Каспийск. Спортсмен из Дагестана носит звание чемпиона Европы. В 2000 году стал серебряным призером летних Олимпийских игр в Сиднее. В 2004 году стал победителем летних Олимпийский игр в Афинах. В бою за олимпийскую медаль в весовой категории до 75 кг Гайдарбеков выиграл не менее прославленного боксера из Казахстана Геннадия Головкина. В настоящее время Гайдарбеков является заместителем министра спорта Республики Дагестан. В Иркутск спортсмен приехал во второй раз. Три года назад боксер стал почетным гостем на Всероссийском турнире по боксу, который проходил в Иркутске. – Для того, чтобы стать чемпионом, надо много работать в зале, каждый день совершенствоваться и работать над собой. И самое главное, когда вы достигните больших результатов, нужно оставаться человеком, – напутствовал воспитанников Центра боевых искусств олимпийский чемпион. В тренировке с чемпионом приняли участие около 35 человек. Всего в Иркутске Гайдарбек Гайдарбеков провел три мастер-класса. Также титулованный спортсмен побывал в зале единоборств «Витязь» и военно-спортивном клубе «Георгий Победоносец». Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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дмитрий бердников

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