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Спорт
16.04.2020

Онлайн-проект «Я – легенда. Мой путь к победе в спорте» стартует в Приангарье 16 апреля

Иркутская область, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Мастер спорта международного класса по конькобежному спорту, рекордсмен России, участник Олимпийских игр Артем Детышев при поддержке министерства спорта Иркутской области запускает авторский онлайн-проект «Я – легенда. Мой путь к победе в спорте». Это серия непродолжительных онлайн-встреч с ведущими спортсменами Приангарья, достигшими высоких результатов.

– Время сейчас такое, когда максимально все уходят в онлайн. И в режиме, который не допускает массовых встреч и не позволяет общаться лично, мы решили познакомить, прежде всего, юных спортсменов со спортивными звездами нашего региона. Рассказать, с какими трудностями на своем спортивном пути сталкивались наши герои и показать, что временный локдаун и коронавирус – это не приговор. И победы добивается тот, кто готов ради своей цели если не на все, то на очень многое. А таких героев у нас в регионе достаточно, – отметил Артем Детышев.

Как сообщает пресс-служба регионального Минспорта, среди тех, кто уже подтвердил свое участие в проекте, – руководитель федерации роллер-спорта Иркутской области, победитель этапов Кубка мира по конькобежному спорту Ольга Тарасова, серебряный призер Олимпийских игр по тхэквондо Наталья Иванова, Заслуженный мастер спорта России по бобслею Алексей Негодайло, участница двух Олимпийских игр Ольга Курбан, конькобежцы – участник трех Олимпиад, обладатель действующих рекордов России, тренер Евгений Лаленков с супругой – серебряным призером чемпионата мира 2020 года Евгенией Лаленковой и другие.

Первая встреча состоится 16 апреля, время выхода в эфир – 20:00. Прямой эфир будет транслироваться в инстаграм-аккаунте Артема Детышева @detyshev. Хештэги: #СидимДома #Ялегенда.

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2020-04-01-05-36-56
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2020-03-27-03-41-39
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2020-03-25-03-04-53
Иркутская область, 25.03.20 (ИА «Телеинформ»), - В 2020 году министерство спорта Иркутской области планирует закупить комплекты спортивно-технологического оборудования для создания семи малых спортивных площадок и одного физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа (ФОКОТ). Мероприятия предусмотрены в рамках реализации проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Об этом сообщил исполняющий обязанности министра спорта Приангарья Илья Резник.
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-10-
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2020-03-18-02-56-37
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2020-03-16-05-45-49
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2020-03-14-03-02-10
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2020-03-13-07-54-59
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2020-03-12-01-59-47
Иркутск, 12.03.20 (ИА «Телеинформ»), - Матчи группы А чемпионата мира по хоккею с мячом, которые должны были пройти с 29 марта по 5 апреля в Иркутске, перенесли из-за сложившейся ситуации с распространением коронавируса в мире. Турнир сильнейших команд планируется провести в октябре 2020 года, сообщает пресс-служба губернатора.
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2020-03-10-09-17-07
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