|Спорт
|30.12.2019
|
|
Отделение спортивной школы по хоккею с мячом «Сибскана» открылось в Аларском районе
|
Аларский район, 30.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В поселке Забитуй Аларского района 28 декабря торжественно открылось 16-е отделение спортшколы по хоккею с мячом «Сибскана». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
В отделение областной спортивной школы по хоккею с мячом «Сибскана» в Забитуе уже набрали 39 детей. На открытии ребятам подарили брендированную спортивную форму и клюшки.
После торжественного мероприятия на хоккейном корте прошел товарищеский матч между командами села Голуметь Черемховского района и поселка Забитуй Аларского района.
СПРАВКА:
Тэги: