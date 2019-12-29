Отделение спортивной школы по хоккею с мячом «Сибскана» открылось в Аларском районе

Аларский район, 30.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В поселке Забитуй Аларского района 28 декабря торжественно открылось 16-е отделение спортшколы по хоккею с мячом «Сибскана». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. В отделение областной спортивной школы по хоккею с мячом «Сибскана» в Забитуе уже набрали 39 детей. На открытии ребятам подарили брендированную спортивную форму и клюшки. После торжественного мероприятия на хоккейном корте прошел товарищеский матч между командами села Голуметь Черемховского района и поселка Забитуй Аларского района. СПРАВКА: Областная спортивная школа по хоккею с мячом «Сибскана» начала работать в 2017 году. Школа ведет постоянную работу по расширению сети отделений, улучшению условий для проведения тренировочного процесса и увеличению количества детей, занимающихся хоккеем с мячом.

Сейчас в 15 отделениях спортивной школы «Сибскана» занимаются почти 800 человек. 22 тренера работают в Иркутске, Шелехове, Свирске, Усть-Илимске, Братске, Усть-Куте, Железногорске-Илимском, Тулуне, Саянске, Черемхово, Бодайбо, поселке Невон Усть-Илимского района, рабочем поселке Мамакан Бодайбинского района, селах Голуметь Черемховского района и Хомутово Иркутского района.

Школа круглогодично ведет набор мальчиков и девочек 2009, 2010 и 2011 годов рождения в различных городах Приангарья. Подробная информация – на официальном сайте учреждения , а также по телефонам в Иркутске: 8 (3952) 436-823, 201-393. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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