Открыта регистрация участников на «БАМ Ангарский кросс-кантри триатлон»

Ангарск, 28.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Стартовала регистрация участников на открытые чемпионат и первенство Иркутской области «БАМ Ангарский кросс-кантри триатлон-2018», которые состоятся 21 июля на Еловском водохранилище под Ангарском.

Как сообщает пресс-служба регионального Минспорта, это мероприятие является третьим событием в серии «Марафоны БАМ». Участники триатлона будут состязаться в трех видах: в плавании, велогонке и беге. Соревнования проводятся по двум дистанциям: «Суперспринт», которая включает в себя плавание – 375 м, велогонку – 8 км, бег – 2,8 км, и «Спринт» – это плавание – 750 м, велогонка – 20 км, бег – 5,6 км.

В этом году организаторы Марафонов БАМ установили лимит на количество участников на основной дистанции «Спринт». Их будет 250 человек. Поэтому очень важно не упустить момент и забронировать свое место в стартовом створе.

Регистрация проводится на официальном сайте Марафонов БАМ – alpmarathon.ru . Для регистрации необходима медицинская справка. Оргкомитет «Марафоны БАМ» застрахует каждого стартующего, зарегистрировавшегося в предварительный период регистрации онлайн. Для каждого прошедшего всю дистанцию подготовлена уникальная медаль финишера.

Напомним, в прошлом году на старт двух дистанций вышло ровно 250 участников. Этот старт оказался самым массовым кросс-кантри триатлоном в Сибири. В абсолютном зачете среди мужчин победил Иван Титов из Красноярска, среди женщин первой стала Татьяна Башун из Красноярского края.

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