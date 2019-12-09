|Спорт
|09.12.2019
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Открытый Кубок Иркутска по рыболовному спорту пройдет 14 декабря
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Иркутский район, 9.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В селе Урик Иркутского района 14 декабря пройдет открытый Кубок Иркутска по рыболовном спорту в дисциплине «Ловля на мормышку со льда». Это будут однодневные соревнования с командно-личным первенством, сообщает Федерация рыболовного спорта Иркутской области.
Участников и команды, завоевавших призовые места, наградят медалями, кубками и грамотами. Спортсменам, состоящим в РОО «СФРСИО» и занявшим призовые места, присваиваются спортивные разряды. Также для победителей предусмотрены призы от спонсоров.
Кроме того, учреждена специальная номинация – «Самая большая рыба».
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