Открытый Кубок Иркутска по рыболовному спорту пройдет 14 декабря

Иркутский район, 9.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В селе Урик Иркутского района 14 декабря пройдет открытый Кубок Иркутска по рыболовном спорту в дисциплине «Ловля на мормышку со льда». Это будут однодневные соревнования с командно-личным первенством, сообщает Федерация рыболовного спорта Иркутской области. Участников и команды, завоевавших призовые места, наградят медалями, кубками и грамотами. Спортсменам, состоящим в РОО «СФРСИО» и занявшим призовые места, присваиваются спортивные разряды. Также для победителей предусмотрены призы от спонсоров. Кроме того, учреждена специальная номинация – «Самая большая рыба». КООРДИНАТЫ: Для участия в командных соревнованиях необходимо три человека.

Заявку необходимо подать до 12 декабря включительно в электронном виде на сайте: www.frs38.ru, или по электронной почте на адрес: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .

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