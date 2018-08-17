Открытый турнир по дзюдо с участием международных команд пройдет 18 августа в Иркутске

Иркутск, 17.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В спорткомплексе «Байкал-Арена» 18 августа пройдет открытый международный командный турнир по дзюдо, посвященный 75-летию государственного училища олимпийского резерва Иркутска.

По информации пресс-службы правительства Иркутской области, об этом сообщил министр спорта Иркутской области Илья Резник.

– Для Иркутска турнир с участием команд России, Японии, Грузии, Монголии, Казахстана – это яркое спортивное событие. В прошлом году мы проводили первенство России по дзюдо, где очень достойно выступили наши спортсмены. Конечно, важно то, что на турнир приезжают команды из Японии – родоначальники этого вида спорта, а также важно проведение совместных тренировочных сборов, - отметил Илья Резник.

Турнир проводится среди юниоров 1998-2001 годов рождения в пяти весовых категориях до 66, 73, 81, 90 и свыше 90 кг. Как рассказал президент федерации дзюдо и самбо города Иркутска Эргаш Махмадбеков, участие в турнире подтвердили 13 команд, в том числе, по три команды из Японии и Монголии, по одной команде из Грузии и Казахстана.

Россию будут представлять команды Иркутской области и Красноярского края. Возможно, на турнир приедут дзюдоисты из Кемеровской области. На татами выйдут известные дзюдоисты Приангарья, победители и призеры Кубков Европы Махмадбек Махмадбеков, Мурад Чопанов, Алим Калаев и другие.

– Так как следующие Олимпийские игры будут проходить в Токио, наша задача – постараться в Иркутске провести предолимпийские сборы команды России, возможно, по плаванию, и мы надеемся на дзюдо. Команды Японии редко посещают Россию, а здесь участвуют целых три команды. В Иркутск приехали два японских спортивных врача. Это уникальная возможность для наших спортсменов, тренеров и специалистов системы здравоохранения, – сказал директор ФГБУ ППО «Государственное училище олимпийского резерва города Иркутска» Альфрит Сахиуллин.

Начало предварительных схваток – в 10.00 18 августа, открытие турнира и финальные схватки запланированы на 17.00, вход свободный. 19-20 августа два сэнсэя из Японии проведут совместные тренировочные сборы, а также состоятся семинар и мастер-классы для тренеров.

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