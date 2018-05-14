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15.05.2018

Открытое первенство Черемхово среди велосипедистов проведут 26 мая

Черемхово, 15.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Велобайкеров Приангарья 26 мая приглашают на открытое первенство Черемхово по велосипедному спорту «Маунтинбайк» в дисциплине «кросс-кантри».

Как сообщают организаторы, мероприятие состоится на лыжной базе Черемхово, старт и финиш пройдут в 500 метрах от стартового стадиона. Всем велосипедистам вручат дипломы участников, а первым 25-ти финишировавшим в группах «любители» и «мастера» – медали. После соревнований устроят общее чаепитие.

КООРДИНАТЫ:

  • Регистрация и сбор участников 26 мая с 10:30 до 11:45.
  • Стартовый взнос 200 рублей.
  • Наличие велошлема обязательно.
  • Начало первого старта в 12:00. Старт раздельный по группам.
  • Справки по телефону 8-902-76-46-038 или в группе «Иркутские велолюбители» в соцсети «Вконтакте».

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