Первый этап первенства Сибири по конькобежному спорту пройдет на иркутском стадионе «Труд»

Иркутск, 14.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на стадионе «Труд» 15 и 16 декабря пройдет первый этап первенства Сибирского федерального округа по конькобежному спорту.

Планируется, что в соревнованиях примут участие более 160 спортсменов из шести регионов Сибири – из Иркутской, Томской, Омской, Кемеровской областей, Красноярского и Алтайского краев, сообщают в региональном Минспорта.

– Соревнования проводятся среди юношей и девушек в двух возрастных категориях – 13-14 и 15-16 лет. От нашего региона в первенстве примут участие около 70 сильнейших конькобежцев из Иркутска, Ангарска и Шелехова, – рассказала старший тренер Иркутской области по конькобежному спорту Ольга Тарасова.

15 декабря пройдут забеги на дистанциях 500, 1500 и 3000 метров, а также состоится масс-старт. Начало соревнований – в 11.00 часов, открытие состоится в 13.30. 16 декабря спортсмены будут соревноваться на дистанциях 1000, 1500, 3000 и 5000 метров. К соревнованиям в возрастной категории 13-14 лет допускаются спортсмены, имеющие не ниже первого юношеского разряда по конькобежному спорту, в возрастной группе 15-16 лет – не ниже третьего разряда. Итоги будут подводиться по лучшему времени на каждой дистанции и по сумме многоборья (по лучшей сумме очков четырех дистанций).

Как отметила Ольга Тарасова, первенство Сибирского федерального округа проводится в три этапа. Первый этап состоится в Иркутске. Второй запланировано провести с 11 по 13 января следующего года в Дивногорске в Красноярском крае. Третий этап пройдет с 8 по 9 февраля 2019 года в Барнауле.

– По итогам трех стартов в каждой возрастной категории будут определены по 12 девушек и юношей, показавших наилучший результат. В дальнейшем им предстоит принять участие в первенстве России по конькобежному спорту, которое пройдет в Коломне с 21 по 26 февраля 2019 года, – сказала старший тренер.

Организаторами первого этапа первенства СФО выступают министерство спорта Приангарья, ОГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Иркутской области» и федерация Иркутской области по конькобежному спорту. Главный судья соревнований – Ольга Тарасова.

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