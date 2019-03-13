Первый матч «Байкал-Энергии» и «СКА-Нефтяник» окончился победой хабаровской команды

Хабаровск, 13.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Хабаровске 12 марта прошел матч иркутской «Байкал-Энергии» и «СКА-Нефтяник». Игра окончилась со счетом 8:4 в пользу хозяев площадки. Об этом сообщает пресс-служба иркутского клуба. Уже несколько лет подряд «Байкал-Энергия» и «СКА-Нефтяник» регулярно сталкиваются между собой в решающих матчах за награды чемпионата страны. Игры эти, как всегда, носят самый бескомпромиссный характер. В предыдущих 12-ти матчах национального первенства иркутяне не смогли зацепить у дальневосточников даже ничьей, во всех уступили. Не стала исключением и встреча 12 марта. Буквально за несколько часов до вылета в Хабаровск выяснилось, что у 13-го номера Никиты Юрлова поднялась температура и один из основных защитников «Байкал-Энергии» в поездку отправляться не может. Кроме того, до конца сезона выбыл Павел Дубовик – у бело-синих возникла определенная кадровая проблема. К чести гостей, несмотря на пропущенный быстрый гол, навязать равную борьбу на поле они все же сумели. Хозяева, правда, с легкостью транжирили свои моменты, затем с той же легкостью создавая все новые. Так что Григорию Лапину в воротах работы хватало с избытком. Но не забывали иркутяне и тревожить владения дальневосточников. Красивым получился гол Евгения Волгужева, своевременно открывшегося под продольный пас от Антона Шевцова. Но на один гол иркутян «СКА-Нефтяник» отвечал двумя. Так случилось и в концовке первого тайма. С началом второго не забивавший в трех предыдущих матчах шведский легионер Эрик Петтерссон все же подтвердил свою высокую позицию в табели о рангах бомбардиров российского чемпионата, сделав это на 14-й секунде после стартового свистка. Иркутяне рук не опустили и даже на некоторое время перехватили инициативу, переиграв хозяев в единственном компоненте игры – по количеству поданных угловых. С прямых ударов мяч в ворота в этот вечер не шел, но два мяча были забиты непосредственно после розыгрышей угловых. В одном случае хозяева нарушили правила в штрафной и удар Виталия Денисова с 12-метровой отметки был неотразим. А во втором игру взял на себя Тимофей Безносов, смело пойдя в обводку в штрафной и неберущимся броском под перекладину поразив цель. Но на большее бело-синих не хватило. В течение двух минут хабаровчане восстановили комфортный для себя разрыв в четыре мяча и в оставшееся время получили еще целый ряд возможностей для взятия ворот. Итоговый счет составил 8:4 в пользу «СКА-Нефтяник». Во второй полуфинальной паре столичное «Динамо» одержало уверенную победу над «Уральским трубником» со счетом 8:1. Второй матч полуфинальной серии чемпионата России по хоккею с мячом между «СКА-Нефтяник» и «Байкал-Энергией» пройдет 13 марта. ТЕПЕРЬ: новости спорта в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... байкал энергия Тэги: View the discussion thread.