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20.03.2019

«Байкал-Энергия» и «Уральский трубник» проведут в Ульяновске первый матч за «бронзу»

Иркутск, 20.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Первый матч в серии плей-офф за бронзовые медали чемпионата России «Байкал-Энергия» и «Уральский трубник» проведут 23 марта в Ульяновске. Об этом сообщает пресс-служба иркутского клуба.

Затем команды переедут в Иркутск, где 26 марта проведут второй матч. Если победитель в серии в этот день выявлен не будет, третий матч состоится 27 марта. Время начала матчей будет уточнено.

Звание чемпиона России в серии до трёх побед разыграют хабаровский «СКА-Нефтяник» и московское «Динамо».

Напомним, в четвертьфинале «Байкал-Энергия» трижды уступила хабаровскому «СКА-Нефтянику», вылетев из борьбы за золотые медали. В этой серии команда потерпела крупнейшее поражение в своей истории.

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