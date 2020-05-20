Первую в Иркутской области «Академию большого тенниса» планируют открыть в Ангарске

Ангарск, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске строят спортивный комплекс «СпортХолл» с уклоном в большой теннис. На базе сооружения планируют открыть первую в Иркутской области школу круглогодичного цикла тренировок. Об этом сообщает пресс-служба местной мэрии.

Комплекс будет многофункциональным, с трансформируемым пространством. Здесь можно будет заниматься в «Академии большого тенниса», а также волейболом, футболом и другими популярными видами спорта. Будут оборудованы скалодром, зоны отдыха с кафе и просторными раздевалками, залы для единоборств и групповых программ, современный тренажерный зал, а также шахматная школа. Предусмотрена детская комната, чтобы посетители комплекса могли оставить на время занятий малышей.

Проект здания предполагает два этажа и цоколь в административно-бытовом крыле, а также большой общий зал с высотой потолка до 10 метров. Общая площадь пространства для спорта – более 4 тысяч метров. Также планируется оборудовать открытые летние площадки. Наличие круглогодичных кортов с сертифицированным покрытием позволит проводить турниры и чемпионаты Ангарска и Иркутской области, турниры РТА и РТТ.

Как рассказали в отделе по стратегическому развитию территории администрации Ангарска, земельный участок под спортивный комплекс муниципалитет предоставил в аренду. Строительство ведется без участия финансирования из бюджета, на средства инвестора – ангарчанина и большого любителя спорта. Стоимость проекта – более 100 миллионов рублей. В 2020 году должно завершиться возведение здания, а в следующем – внутренняя отделка, благоустройство прилегающей территории и устройство парковки. Проектом предусмотрен открытый дизайн прилегающего к комплексу пространства, без излишних заборов. Само здание будет современным, интересным с дизайнерской точки зрения.