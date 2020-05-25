Пособие для судей ГТО разработали в Приангарье

Иркутская область, 25.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области разработали методический сборник по организации мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Как сообщает пресс-служба регионального Минспорта, сборник представляет собой свод основных методических материалов, регламентирующих организацию и проведение мероприятий в рамках реализации комплекса ГТО, в том числе среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Издание включает в себя порядок организации судейства, порядок организации тестирования, организацию обучения судей и судейских бригад комплекса ГТО, порядок организации медицинского сопровождения при выполнении нормативов ГТО, порядок допуска спортивных судей к оценке выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО, организацию тестирования лиц с интеллектуальными нарушениями, с нарушением слуха, зрения, с поражением опорно-двигательного аппарата и другие материалы.

Методическое пособие подготовил Ресурсно-методический центр развития физической культуры и спорта Иркутской области. Оно предназначено для судей центров тестирования комплекса ГТО и иных специалистов, осуществляющих организацию и проведение судейства мероприятий комплекса ГТО на территории Приангарья.