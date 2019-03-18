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19.03.2019

Постояльцев домов престарелых Иркутской области будут учить скандинавской ходьбе

Иркутская область, 19.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Обучать пожилых людей теоретическим и практическим навыкам скандинавской ходьбы в учреждениях социального обслуживания населения будут профессионалы. Соглашение о сотрудничестве заключили министерство социальной защиты, опеки и попечительства Иркутской области и Байкальская федерация скандинавской ходьбы. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Распоряжением министерства социального развития Иркутской области 2019 год объявлен Годом активного долголетия в системе социального обслуживания населения Иркутской области. В его рамках 46 учреждений реализуют инновационный проект «Активное долголетие», включающий использование новых методик работы с пожилыми людьми, направленных на улучшение условий жизнедеятельности граждан.

Скандинавской ходьбой занимаются в 21 учреждении социального обслуживания. В 2018 году обучение прошли 418 граждан пожилого возраста и инвалидов. Тренировки проводили специалисты учреждения, а также волонтеры.

Ассоциация «Байкальская федерация скандинавской ходьбы» организует обучение персонала учреждений социального обслуживания и будет оказывать содействие в проведении спортивных мероприятий.

Напомним, Байкальская федерация скандинавской ходьбы уже несколько лет подряд проводит в Иркутской области соревнования по этому виду спорта. Большая часть участников – пожилые люди. Так, на Малом Море 9 марта прошёл фестиваль скандинавской ходьбы «Сарминский лёд», собравший 150 участников, старшему из которых 80 лет. Подобные мероприятия проходят и летом.

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