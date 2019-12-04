Представитель Международной федерации хоккея с мячом проверил готовность Иркутска к чемпионату мира по бенди

Иркутск, 5.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Готовность спортивных объектов к чемпионату мира по хоккею с мячом, который пройдет в Иркутске в марте-апреле 2020 года, обсудили в правительстве Приангарья. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко встретился с официальным представителем Международной федерации хоккея с мячом Сергеем Мяусом и президентом Федерации хоккея с мячом Иркутской области Владимиром Матиенко, сообщает пресс-служба главы региона. Губернатор является председателем оргкомитета по подготовке и проведению чемпионата мира. Сергей Мяус проверил готовность к предстоящему международному мероприятию стадионов «Рекорд», «Труд», «Зенит» (Иркутск) и «Строитель» (Шелехов). На этих спортивных объектах будут проводиться матчи команд группы В. Также он посетил строящийся в столице региона Центр по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом «Байкал». Эта арена станет главной, здесь сразятся сильнейшие команды в группе А. – Это уникально – здесь и конькобежцы, и хоккей с мячом, и другие виды спорта. А самое главное, с любой точки все хорошо видно. Честно говоря, пожалел, что я не тренер. На таком стадионе я бы с удовольствием поработал. За два дня, что я в Иркутске, все посмотрел и уверен, что к чемпионату мира все будет хорошо, – поделился своими впечатлениями Сергей Мяус. Владимир Матиенко доложил губернатору, что, кроме осмотра стадионов и необходимого для чемпионата оборудования, во время визита Сергея Мяуса обсуждались вопросы доставки, размещения и питания участников мероприятия, а также другие организационные моменты. Сергей Левченко поблагодарил Сергея Мяуса за визит. – Спасибо, что приехали, мы рады были показать то, что уже готово к чемпионату мира по хоккею с мячом. Работа продолжается. Мероприятие такого уровня – спортивный праздник, и мы должны провести его достойно, – сказал губернатор. Напомним, в Иркутске ведется активная работа по подготовке и проведению чемпионата мира по хоккею с мячом среди мужских команд 2020 года. В нем примут участие национальные сборные команды из двадцати стран мира. Для проведения чемпионата мира создан организационный комитет и дирекция, которые оперативно решают организационные моменты, в частности, по обеспечению безопасности при проведении матчей, по медицинскому и информационному сопровождению чемпионата, судейству и так далее. В Иркутске ведется подготовка спортивных объектов, задействованных при проведении чемпионата мира, ремонтируются раздевалки и другие помещения. Также в рамках подготовки к чемпионату мира по хоккею с мячом среди мужских команд в 2020 году на стадион «Рекорд» закуплено две ледозаливочные машины Zamboni. 30 млн рублей на эти цели были предусмотрены в областной государственной программе «Развитие физической культуры и спорта». Кроме того, для стадионов «Труд» и «Рекорд» будет закуплено необходимое оборудование для проведения матчей. Основным объектом для проведения чемпионата мира по бенди станет Центр по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом «Байкал», строительство которого активно ведется в городе Иркутске. Спорткомплекс будет представлять собой крытую ледовую арену с конькобежными дорожками. Здесь также предусмотрено размещение спортивного и хореографического залов, тренажерных залов, конференц-зала, раздевалок, тренерских и судейских комнат, гостиницы и других административных и вспомогательных помещений. Вместимость трибун составит шесть тысяч зрительских мест. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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