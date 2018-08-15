Представители 12 муниципалитетов Приангарья примут участие в конных соревнованиях на призы губернатора

Иркутский район, 16.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Конные соревнования на призы губернатора Иркутской области пройдут 18 августа на базе конноспортивного комплекса «Черемушки» Иркутского района.

По информации пресс-службы правительства Иркутской области, об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков.

Соревнования проводятся среди владельцев лошадей рысистых пород возрастом от двух до трех лет, от трех до четырех лет, от четырех лет и старше, лошадей верховых пород возрастом от двух до трех лет, рожденных на территории Иркутской области. Также в соревнованиях примут участие лошади верховых пород возрастом от трех до четырех лет, от четырех лет и старше. В заездах примут участие 80 лошадей из 12 муниципальных образований области.

В ходе скачек лошади должны преодолеть дистанции за наименьший отрезок времени, не допустив нарушений: для лошадей рысистых пород возрастом от двух до трех лет, от трех до четырех лет и верховых пород от двух до трех лет, рожденных на территории Иркутской области, – 1600 метров. Для лошадей рысистых пород возрастом от четырех лет и старше и верховых пород возрастом от четырех лет и старше дистанция – 2400 метров, для лошадей верховых пород возрастом от трех до четырех лет – 2000 метров.

Дополнительно будут проводиться заезды иноходцев без учета возраста на дистанцию 2400 метров и 1600 метров.

В каждой номинации разыгрываются призы за первое, второе и третье места.

Победитель получает 70 тысяч рублей, занявший второе место – 45 тысяч рублей и за третье – 30 тысяч рублей.

– Конные соревнования на призы губернатора Иркутской области являются важным стимулом развития конного спорта в регионе и племенного коневодства в хозяйствах. На начало 2018 года в регионе насчитывалось более 40 тысяч лошадей, что составляет 103,2% к предыдущему году. Наибольшее количество лошадей сосредоточено в Усть-Ордынском Бурятском округе – Осинском, Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Боханском, Нукутском районах. Основными направлениями использования лошадей в регионе являются рабоче-пользовательное, продуктивное и спортивное, – сообщил министр.

Конные соревнования пройдут по адресу: Иркутский район, село Черемушки, улица Ипподромная, 20. Начало мероприятия в 12.30.

ТЕПЕРЬ: новости спорта в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: