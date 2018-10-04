Пять спортобъектов «откапиталили» в Иркутской области в 2018 году

Иркутская область, 5.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области в 2018 году провели выборочный капремонт пяти спортобъектов. До конца года планируется завершить ремонт ещё двух спортивных сооружений. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.

Выборочный капитальный ремонт завершен в здании детско-юношеской спортивной школы №1 в Усолье-Сибирском, спортивного комплекса «Дом спорта» в Саянске, спортивного комплекса имени Олега Алексеева в посёлке Усть-Ордынском, в здании Манзурской детско-юношеской спортивной школы в Качугском районе. На проведение этих работ потратили 33,8 млн рублей, из них большая часть средств – почти 32,2 млн рублей – из областного бюджета.

Кроме того, завершен выборочный капитальный ремонт спортивного комплекса «Мегаполис-спорт» в Саянске, начатый в 2017 году. За два года на ремонтные работы было направлено более 7,5 млн рублей из областного и муниципального бюджетов. Здесь были заменены оконные блоки, уложено новое покрытие пола и другое, рассказали в правительстве Иркутской области.

Продолжается капитальный ремонт здания Осинской ДЮСШ имени Кузина в селе Оса и здания лыжной базы Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Сибиряк» в Ангарске.

Как напомнил министр спорта Иркутской области, ведётся реконструкция стадиона «Труд» в Братске и стадиона «Водник» в Киренске. На реконструкцию братского стадиона «Труд» в областном бюджете заложено 36 млн рублей, в муниципальной казне – около 1,9 млн рублей. Реконструкцию киренского стадиона «Водник» планируется завершить в 2019 году. В этом году на «Водник» выделено более 37,7 млн рублей из областного бюджета и почти 2 млн рублей из муниципального.

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