Пять спортсменов Иркутской области стали мастерами спорта России

Иркутская область, 3.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Министерство спорта Российской Федерации присвоило спортивное звание «Мастер спорта России» пяти спортсменам Иркутской области, занимающимся велосипедным спортом, легкой атлетикой и вольной борьбой. Соответствующий приказ от 28 ноября 2019 года подписал министр спорта России Павел Колобков.

Как сообщает пресс-служба Минспорта региона, мастерами по велосипедному спорту стали Александр Дианов и Илья Чирко. Ангарчанин Александр Дианов занял первое место на чемпионате России по велоспорту по маунтинбайку. Усольчанин Илья Чирко победил на всероссийских соревнованиях по велоспорту-шоссе в многодневной гонке.

Спортивное звание «Мастер спорта России» по легкой атлетике присвоено иркутянину Дмитрию Пасечнику. Он стал серебряным призером первенства России среди юниоров до 23 лет в семиборье в Кирове.

Мастерами спорта России по спортивной борьбе стали спортсмены из Осинского района Михаил Малханов и Максим Хаптагаев. Оба борца завоевали золотые медали на всероссийских соревнованиях по вольной борьбе «Кама».