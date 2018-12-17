Самбистки из Приангарья стали третьими на чемпионате СФО

Иркутская область, СФО, 18.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Женская сборная Иркутской области заняла третье общекомандное место на чемпионате Сибирского федерального округа по самбо, который прошел с 13 по 16 ноября в Новосибирске.

Как сообщает пресс-служба регионального Минспорта, золотые медали в активе ангарчанки Дарьи Ермаковой (весовая категория 48 кг) и братчанки Ксении Переломовой (68 кг). Бронзу взяла ангарчанка Полина Карпова (56 кг).

– Мы, безусловно, выступили бы сильнее и боролись за командное золото, если б не наш малочисленный состав, – говорит старший тренер женской сборной Иркутской области по самбо Наталья Карпова. – В итоге получилось, что все наши спортсменки, выходившие на ковер в Новосибирске, стали медалистками. Но в командном зачете этих медалей оказалось достаточно лишь для бронзы.

К слову, на чемпионате и первенстве СФО по самбо в личном зачете медали есть у мужчин, юниоров, юношей, юниорок и девушек, представлявших Иркутскую область. Золото в спортивном самбо взял иркутянин Георгий Шемазашвили (74 кг), серебро у иркутянина Ивана Гулина (57 кг), бронза у ангарчанина Павла Серика (90 кг). Бронза в боевом самбо досталась иркутянам Тимуру Онхонову (68 кг), Александру Кучуку (74 кг) и Николаю Агафонову (100 кг). У юниорок серебро взяли Дарья Ермакова (48 кг) и ещё одна ангарская самбистка Анастасия Ротарь (80 кг), у которой есть и золотая медаль в первенстве СФО среди девушек (75 кг). У юношей золото в активе Андрея Онищенко из Усть-Илимска (56 кг), серебро завоевал Санжарбек Темиров из Шелехова (65 кг). Он же получил бронзу по юниорам (68 кг).

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