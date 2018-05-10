Сборную Иркутской области на первенстве СФО по боксу представят 13 спортсменов

Иркутск, 11.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 15 по 19 мая во Дворце спорта «Труд» состоится первенство Сибирского федерального округа по боксу среди спортсменов 19-22 лет. Планируется, что в соревнованиях примут участие более 100 сильнейших боксеров из двенадцати сибирских регионов. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.

Первенство Сибирского федерального округа по боксу проводится в личном зачете в 13 весовых категориях: 49, 52, 56, 60, 64, 69, 75, 81, 91 и свыше 91 кг для юниоров и 51, 60, 75 кг для женщин.

В состав команды Приангарья вошло 13 спортсменов из Иркутска, Ангарска, Братска, Усть-Илимска. Боксеры Иркутской области будут представлены во всех весовых категориях. Основную конкуренцию спортсменам Приангарья составят боксеры из Красноярского края, Кемеровской и Новосибирской областей.

На соревнования в качестве почетных гостей приглашены генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев и чемпион мира по боксу Игорь Михалкин.

По итогам первенства будут определены сильнейшие спортсмены для формирования сборной команды Сибирского федерального округа для участия в третьем этапе четвёртой летней Спартакиады молодежи России.

Торжественное открытие первенства Сибирского федерального округа состоится 15 мая в 17.00 часов, затем пройдут предварительные бои. С 16 по 18 мая начало схваток – с 15.00 часов. 19 мая с 17.00 начнутся финальные бои и награждение. Вход для зрителей свободный.

ТЕПЕРЬ: новости спорта в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: