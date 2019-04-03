Сергей Сокол: Иркутской области необходимо создавать центры адаптивного спорта

Иркутская область, 3.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область нуждается в создании центров адаптивного спорта. Об этом заявил председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол на встрече с победителями Всемирных Специальных Олимпийских игр в Абу-Даби (ОАЭ), их тренерами, родителями и наставниками.

Как сообщает пресс-служба ЗС, в мероприятии также принимала участие председатель комитета по социально-культурному законодательству областного парламента Ирина Синцова.

Сергей Сокол поздравил спортсменов с победой, а также поблагодарил за проявленные характер и стойкость. Он подчеркнул, что достижения команды Приангарья становятся еще одним аргументом в пользу более активного развития адаптивного спорта в регионе. По словам спикера, эта тема обсуждалась и на заседании Совета законодателей Сибирского федерального округа, которое прошло в Красноярске.

– С коллегами из других регионов мы обсудили, в том числе, разработку дополнительных мер, направленных на развитие детско-юношеского адаптивного спорта и внедрение специальных программ в ДЮСШ. Одной из главных проблем были названы кадровое обеспечение, особенно нехватка опытных тренеров, недостаток финансирования сферы спорта в целом. В проект решения заседания мы предложили внести ряд пунктов, касающихся унификации законодательства, увеличения оплаты труда тренеров, а также выделения дополнительных средств из федерального бюджета на спортивную отрасль. Мы понимаем важность этого направления, а вы самым убедительным образом доказываете необходимость этим заниматься, – подчеркнул спикер.

В завершение Сергей Сокол наградил благодарственными письмами тренеров Анастасию Тихомирову, Дмитрия Щербака и Анну Юшину.

Как отметила Ирина Синцова, Специальные Олимпийские игры World Games Abu Dhabi 2019 – крупнейшее спортивное и гуманитарное событие в мире.

– За более чем 18 лет работы движения Специальная Олимпиада в Иркутской области и спортсмены, и тренеры не раз доказывали, что наши атлеты могут достигать великолепных результатов на соревнованиях самого высокого уровня, – отметила депутат.

Она также сообщила, что парламентарии уже поднимали вопрос о необходимости увеличить объем финансирования адаптивного спорта в Иркутской области как важнейшей составляющей развития и социализации детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья.

Спортсмены Татьяна Савченко, Егор Митюков и Дмитрий Глаголев, приглашенные на встречу, представляли Россию в двух видах спорта – пауэрлифтинге и конном спорте. Они завоевали девять золотых и одну серебряную медали. Всего в Специальной Олимпиаде для людей с ментальными нарушениями здоровья приняли участие 7,5 тысячи атлетов из 180 стран мира. Россию представляли 154 спортсмена из 27 регионов страны, в том числе из Приангарья.

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