Состав команды Суперлиги «Байкал-Энергия» пополнили три новых спортсмена

Иркутск, 1.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский клуб по хоккею с мячом при поддержке генерального спонсора En+ Group представляет новых игроков команды Суперлиги «Байкал-Энергия». Как сообщает пресс-служба клуба, достигнуты договоренности с тремя игроками, которые пополнят состав команды Суперлиги «Байкал-Энергия». В предстоящем игровом сезоне в команде мастеров будут выступать нападающий Мартин Ландстрем, полузащитник Рауан Исалиев и защитник Павел Плешивцев. Мартин Ландстрем прошлый сезон провел в шведском «Вестеросе». В 29-ти матчах Элитсерии он набрал 47 очков по системе «гол плюс пас» (22 гола и 25 результативных передач). За сборную Швеции Мартин сыграл на турнирах Трех и Четырех наций, провел 5 матчей, в которых забил 3 мяча. В сезонах 2014-2015 и 2015-2016 признавался лучшим юниором года в чемпионате Швеции. Ландстрем станет первым скандинавским легионером в истории иркутского хоккея с мячом. Клуб достиг договоренности с игроком, подписание контракта планируется после снятия действующих ограничений в связи с коронавирусом. Рауан Исалиев – мастер спорта республики Казахстан международного класса, в «Байкал-Энергию» перешел из новосибирского «Сибсельмаша». В минувшем сезоне он принял участие во всех 26-ти матчах команды, забил 22 мяча и отметился девятью результативными передачами. Рауан – четырехкратный бронзовый призер чемпионатов мира в составе сборной Казахстана. Клуб подписал контракт с игроком на 2 года, трудовые отношения начнут действовать с 1 июля 2020 года. Павел Плешивцев – мастер спорта, воспитанник красноярского «Енисея». В прошлом сезоне выходил в стартовом составе в 31-м матче Суперлиги. На его счету 2 забитых мяча и 14 голевых передач. В составе студенческой сборной России Павел является победителем Зимней универсиады 2019. Трудовые отношения с игроком начнут действовать с 1 июля. – Новые игроки – настоящие профессионалы, требовательные к себе и стремящиеся к саморазвитию. В жизни – открытые и честные, а на хоккейном поле – смелые и по-спортивному злые. Именно такой мы хотим видеть атмосферу в нашей команде! Павел мобильный, цепкий и неуступчивый в единоборствах защитник, который также в нужный момент может поддержать атакующие действия команды. Рауан и Мартин очень техничные, понимающие игру нападающие, которые могут сыграть как для партнера, так и обыграть нескольких соперников индивидуально. Я очень ценю это в игроках. У каждого из них есть большой потенциал для роста, который мы вместе должны реализовать. Уверен, Павел, Мартин и Рауан легко вольются в наш коллектив и принесут своей игрой немало положительных эмоций болельщикам «Байкал-Энергии», – считает главный тренер «Байкал-Энергии» Евгений Хвалько. В рамках формирования состава команды на следующий сезон игрок молодежной команды Александр Бойко будет проходить подготовку в команде мастеров. По итогам подготовительного этапа главный тренер примет решение о включении игрока в основной состав или сохранении в составе «Байкал-Энергии»-2. Игрок команды Егор Егорычев готовится к предстоящему сезону в основном составе. С учетом новых игроков, на сегодняшний день в основном составе команды Суперлиги 19 хоккеистов. Как только действующие ограничения будут сняты, коллектив команды соберется в Иркутске, активная фаза подготовки начнется с 1 июля 2020 года. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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