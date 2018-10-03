Спартакиада среди дворовых команд Иркутской области состоится 5-7 октября

Ангарск, 4.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарском городском округе на базе спортивно-оздоровительного комплекса училища олимпийского резерва с 5 по 7 октября пройдут финальные соревнования спартакиады среди дворовых команд Иркутской области.

По информации пресс-службы правительства Иркутской области, для участия в соревнованиях заявилось более 400 спортсменов в составе команд из Усть-Кута, Шелехова, Ангарска, Свирска, Усолья-Сибирского, Слюдянского, Иркутского, Усть-Илимского, Тулунского, Черемховского, Боханского, Осинского районов и других муниципальных образований области. Об этом сообщил министр спорта Приангарья Илья Резник.

– Спартакиада среди дворовых команд проводится второй год подряд. Стоит отметить, что в этом году муниципальные образования активнее подавали заявки на участие в соревнованиях. Кроме спортивных площадок спортивно-оздоровительного комплекса училища олимпийского резерва, будут задействованы спортивные залы лагеря «Звездный», спорткомплекса «Нефтехимик» и Ангарского политехнического техникума, – рассказал Илья Резник.

Спартакиада проводится в два этапа: первый этап – муниципальный, второй – областной. Во втором, областном, этапе принимают участие сборные команды городов и районов, сформированные по итогам муниципального этапа. В программу спартакиады среди дворовых команд Иркутской области включены следующие игровые виды спорта: стритбол и мини-футбол среди мужских команд, а также волейбол среди мужских и женских команд. Соревнования проводятся в командном и общекомандном зачетах.

Спартакиада среди дворовых команд Иркутской области проводится с целью популяризации здорового образа жизни и игровых видов спорта, повышения уровня физической подготовленности и спортивного мастерства участников, определения сильнейших дворовых команд области.

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