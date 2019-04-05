Спартакиада среди органов госвласти Иркутской области пройдет с апреля по декабрь

Иркутская область, 5.04.19 (ИА «Телеинформ»), - С апреля по декабрь 2019 года пройдет Спартакиада среди исполнительных органов государственной власти Иркутской области, депутатов и аппарата Законодательного собрания. Первые соревнования в рамках Спартакиады состоятся уже 13 апреля в зале стрельбы из лука Дворца спорта «Труд» – стрельба из пневматической винтовки.

Как сообщает пресс-служба регионального Минспорта, в этом году Спартакиада проводится по 14 видам. Участников Спартакиады также ожидают соревнования по настольному теннису, волейболу, мини-футболу, дартсу, бильярду, легкой атлетике, плаванию, шахматам, баскетболу, боулингу, керлингу, лыжным гонкам, а также состоятся семейные старты. При этом в зачет выполнения норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) пойдут результаты по стрельбе из пневматической винтовки, легкой атлетике, плаванию и лыжным гонкам. Спартакиада проводится в личном, командном и общекомандном зачетах.

В этом году Спартакиада среди органов государственной власти Иркутской области будет проводиться в третий раз. Впервые это мероприятие состоялось в 2017 году по семи видам спорта – шахматам, плаванию, баскетболу, настольному теннису, волейболу, мини-футболу и керлингу. В 2018 году спортивная программа была расширена.

Напомним, по итогам Спартакиады в 2018 году в общекомандном зачете победили представители службы государственного жилищного надзора Иркутской области. Второе место заняла команда министерства спорта Приангарья, на третьем месте – команда службы государственного строительного надзора области, на четвертом месте – команда министерства строительства, дорожного хозяйства области. Замыкает пятерку лидеров команда министерства имущественных отношений области.

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