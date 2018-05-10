Спортсмены Приангарья успешно выступили на чемпионате и первенстве Европы по пауэрлифтингу

Иркутская область, 10.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Спортсмены Иркутской области успешно выступили на чемпионате и первенстве Европы по пауэрлифтингу в чешском городе Пльзень. Первенство Европы состоялось с 6 по 8 мая, чемпионат проходит с 8 по 12 мая.

Как сообщает пресс-служба Минспорта Иркутской области, на чемпионате Европы в весовой категории до 66 кг тулунчанин Константин Данилов занял второе место, набрав в сумме 777,5 кг. Он проиграл первому месту по собственному весу, оказавшись тяжелее француза всего на 80 граммов. В приседаниях с результатом 305 кг и в жиме лежа с результатом 197,5 кг он стал обладателем золотых медалей, а в становой тяге с 275 кг занял второе место.

На первенстве Европы среди юношей в весовой категория до 59 кг спортсмен из Нижнеудинска Семен Черноусов, показав результат в сумме 512,5 кг, стал победителем. Кроме того, он завоевал золотые медали в приседаниях (207,5 кг) и в тяге (200 кг), серебряную медаль получил в жиме лежа с результатом 105 кг.

Среди юниоров в категории до 74 кг иркутский спортсмен Денис Олефир стал бронзовым призером с результатом в сумме трех упражнений 760 кг. Из них в приседаниях (302,5 кг) и в жиме лежа (187,5 кг) он завоевал бронзовые медали, в тяге его результат составил 270 кг.

Среди юниорок в весе до 52 кг иркутянка Анастасия Червякова заняла второе место, показав результат в сумме 422,5 кг. При этом в приседаниях она показала лучший результат в своей категории – 177,5 кг – и завоевала золотую медаль. В жиме лежа (90 кг) и в тяге (155 кг) она стала серебряным призером.

Кроме того, среди юниорок в весовой категории до 63 кг уроженка Качуга Вера Кайнова, набрав в сумме 477,5 кг, стала третьей. Бронзовые медали у нее в приседаниях (195 кг) и в становой тяге (172,5 кг). В жиме лежа результат девушки составил 110 кг.

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