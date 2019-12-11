Спортсменки Иркутской области завоевали шесть медалей всероссийских соревнований по боксу

Иркутская область, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Спортсменки Иркутской области завоевали шесть медалей на всероссийских соревнованиях по боксу среди юниорок 17-18 лет и девушек 15-16 лет, которые с 1 по 8 декабря проходили в Королёве в Московской области. От Приангарья в турнире приняли участие десять девушек, сообщает пресс-служба Минспорта региона.

Среди девушек 15-16 лет золотую медаль в весовой категории до 48 кг завоевала спортсменка из поселка Невон Усть-Илимского района, победительница первенств Европы 2018 и 2019 годов Алёна Тремасова.

Серебряную медаль в весовой категории до 63 кг среди девушек взяла Кристина Ступина из Иркутска. Бронзовым призером в весе до 66 стала Софья Пласкеева из Железногорска-Илимского.

Среди юниорок бронзовые награды взяли Ксения Фёдорова из Ангарска (весовая категория до 48 кг), Юлия Старченко из Иркутска (до 64 кг), Татьяна Богданова из Усть-Илимска (свыше 81 кг).

По итогам соревнований Алёна Тремасова и Кристина Ступина отобрались на первенство России. Алёна Тремасова также поучаствует в международном турнире по боксу в Сербии.