Стрелки Иркутской области завоевали четыре медали на всероссийских соревнованиях в Улан-Удэ

Иркутская область, 27.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Спортсменки Иркутской области завоевали четыре медали на всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе памяти конструктора спортивного оружия, заслуженного тренера СССР, заслуженного мастера спорта Хайдурова. Турнир проходил с 18 по 23 ноября в Улан-Удэ, сообщает пресс-служба Минспорта.

В стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 50 метров весь пьедестал заняли иркутские спортсменки. Золотую медаль завоевала Валерия Михайлова, серебряную награду выиграла Злата Максименко, бронзу взяла Елизавета Юдина. Еще одну серебряную медаль получила Злата Максименко в стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 25 метров.

Валерия Михайлова, Елизавета Юдина и Злата Максименко тренируются в областной спортивной школе олимпийского резерва «Приангарье» имени Яковенко у Никиты Полоскова.