|Спорт
|20.08.2018
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Свыше 80 игроков в боулинг соберутся в Иркутске на 20-м «Кубке Байкала»
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Иркутск, 20.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В иркутском боулинг-центре «7 Миля» с 21 по 26 августа пройдут 20-е всероссийские соревнования «Кубок Байкал». Ожидается, что в турнире примут участие более 80 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Новороссийска, Новосибирска, Омска, Красноярска, Улан-Удэ, Хабаровска, Владивостока и других городов России.
Как сообщает пресс-служба регправительства со ссылкой на министра спорта Иркутской области Илью Резника, в состав команды Приангарья вошло 36 спортсменов из Иркутска, Братска и Ангарска.
Всероссийские соревнования по боулингу проводятся в четырех дисциплинах: личные, парные и командные (в команде по три человека) соревнования среди мужчин и женщин, парные соревнования – микс. К соревнованиям допускаются спортсмены, достигшие возраста 12 лет и имеющие не ниже третьего спортивного разряда. На соревнованиях можно выполнить норматив мастера спорта России.
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