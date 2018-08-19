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Спорт
20.08.2018

Свыше 80 игроков в боулинг соберутся в Иркутске на 20-м «Кубке Байкала»

Иркутск, 20.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В иркутском боулинг-центре «7 Миля» с 21 по 26 августа пройдут 20-е всероссийские соревнования «Кубок Байкал». Ожидается, что в турнире примут участие более 80 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Новороссийска, Новосибирска, Омска, Красноярска, Улан-Удэ, Хабаровска, Владивостока и других городов России.

Как сообщает пресс-служба регправительства со ссылкой на министра спорта Иркутской области Илью Резника, в состав команды Приангарья вошло 36 спортсменов из Иркутска, Братска и Ангарска.

Всероссийские соревнования по боулингу проводятся в четырех дисциплинах: личные, парные и командные (в команде по три человека) соревнования среди мужчин и женщин, парные соревнования – микс. К соревнованиям допускаются спортсмены, достигшие возраста 12 лет и имеющие не ниже третьего спортивного разряда. На соревнованиях можно выполнить норматив мастера спорта России.

СПРАВКА:

  • 21 и 22 августа будут проходить квалификационные игры. Полуфиналы и финалы командных соревнований  у мужчин и женщин пройдут 22 августа с 18.30 до 20.30.
  • 23 августа с 8.00 начнутся полуфинальные и финальные игры в парных соревнованиях – микс. 24 августа с 8.00 пройдут полуфинальные и финальные игры в парных соревнованиях. 25 августа с 8.00 запланированы полуфинал и финал личных соревнований среди мужчин и женщин. Торжественное открытие турнира «Кубок Байкала» состоится в 14.30 23 августа.

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