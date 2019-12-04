Титулованный рыболов из Латвии проведёт мастер-класс для участников Байкальского турнира по подлёдной рыбалке

Ольхонский район, 5.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Третий открытый международный турнир по подлёдной рыбалке BOTIF-2020 на озере Байкал планируют провести 5-6 января. Специальным гостем соревнований станет двукратный чемпион мира и многолетний тренер сборной Латвии по мормышке, фидеру и поплавочной рыбалке Нормундс Грабовскис, сообщают организаторы.

Мастер-класс посвящён ловле рыбы на мормышке, прикормке и спортивной тактике. Участники не только смогут узнать секреты гуру рыболовного мастерства и отточить свои навыки, но и выиграть технику бренда STIHL.

Турнир будет проходить на Малом море в заливе Мухор. В соревнованиях участвуют команды любителей и профессионалов, по три человека из разных регионов России, ближнего и дальнего зарубежья.

Рыбакам предстоят состязания в двух отдельных турах: классические соревнования в трех зонах и уникальная рыболовная эстафета. Команда, занявшая первое место, получит кубок BOTIF и 100 тысяч рублей.