Тренера «Иркута» Александра Лукина пригласили в юношескую сборную России

Иркутск, 21.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Тренер БК «Иркут» Александр Лукин приглашён в тренерский штаб юношеской сборной России по баскетболу. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Национальная сборная U18 (юниоры до 18 лет) под руководством главного тренера Олега Акципетрова 6-10 июля примет участие в международном турнире в Италии, с 26 июля в Первенстве Европы по баскетболу в Латвии. В рамках подготовки к этим соревнованиям сборная команда проведет в июне-июле несколько тренировочных лагерей.

Александр Лукин будет отвечать за нападение. Вместе с главным тренером он будет решать, как сделать атаки сборной наиболее эффективными.

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