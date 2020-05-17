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Спортивные новости Иркутской области
18.05.2020

Юных жителей Приангарья зовут освоить основы бразильской капоэйры

Иркутская область, 18.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области началась запись участников на спортивно-оздоровительный проект «Капоэйра для всех!», который стартует с 25 мая в онлайн-режиме. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.

Проект направлен на укрепление организма через комплекс физических упражнений из афро-бразильского боевого искусства – капоэйры. Она также повышает эмоциональный настрой, развивает силу, гибкость, координацию, чувство ритма.

– Капоэйра – афро-бразильское боевое искусство, включающее в себя единоборство, акробатику, элементы танца. Это игра на ловкость, проворность и выносливость. Это поединок, в котором нет цели нанести физический вред сопернику. Победа в столкновении двух спортсменов здесь условна и держится на принципе нахождения гармоничного взаимодействия единомышленников, – рассказал сопредседатель РОСО «Иркутская федерация капоэйры», тренер Дмитрий Апранович.

В Минспорта Иркутской области отмечают, что проект «Капоэйра для всех!» включает в себя два этапа. Первый этап будет проходить в онлайн-режиме. Это бесплатные онлайн-уроки «Капоэйра» через приложение «Zoom» три раза в неделю, а также по желанию утренняя разминка и вечерняя растяжка. Второй этап планируется проводить на свежем воздухе после отмены режима самоизоляции. Это бесплатные тренировки на улице три раза в неделю.

Программа тренировок включает в себя: изучение основ базовой техники капоэйра, основных ударов, уклонов и перемещений капоэйра, базовых акробатических движений, основных принципов круга капоэйра и другое. По итогам проекта участники получат сертификаты о прохождении курса.

КООРДИНАТЫ:

  • К участию приглашаются дети в возрасте от 8 до 11 лет и подростки в возрасте от 11 до 16 лет. Записаться можно через Instagram в аккаунте @Capoeira_38KIDS или по телефону 89501-44-54-14,  Дмитрий Апранович.

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2020-03-20-08-50-00
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-10-
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2020-03-18-02-56-37
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