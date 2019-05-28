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29.05.2019

Юные фигуристы Приангарья впервые победили на всероссийском фестивале «Петровский лед»

Иркутская область, 29.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Команда «Байкальский меридиан», состоящая из 19 воспитанников областной спортивной школы олимпийского резерва «Россия», заняла первое место на ежегодном всероссийском фестивале массовых танцев на льду и фигурного катания «Петровский лед».

Фестиваль проходил 11-12 мая в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Минспорта региона.

– Команда «Байкальский меридиан» впервые участвовала во всероссийском фестивале массовых танцев на льду и фигурного катания «Петровский лед». Наш дебют оказался удачным. Мы заняли первое место среди 47 команд с композицией «Корякский танец», опередив сильнейшие российские школы фигурного катания. В соревнованиях принимали участие команды из Санкт-Петербурга, Красногорска, Воронежа, Казани, Ступино, Люберец и Рязани, – рассказала тренер Елена Сластина.

Она сообщила, что судьи отметили удачный выбор тематики, слаженность выступления спортсменов. Отдельный приз заслужила видеопрезентация иркутской команды. Хореографом команды «Байкальский меридиан» является Наталья Бородихина.

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