Уроженец Нижнеудинска Денис Олефир стал мастером спорта международного класса по пауэрлифтингу

Иркутская область, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Спортсмену Иркутской области Денису Олефиру присвоено спортивное звание мастера спорта России международного класса по пауэрлифтингу. Соответствующий приказ от 30 апреля 2020 года №33 нг подписал министр спорта России Олег Матыцин. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта региона.

Уроженец Нижнеудинска, студент Иркутского государственного университета путей сообщения Денис Олефир занял первое место в весовой категории 74 кг на первенстве Европы по пауэрлифтингу в Чехии с результатом в троеборье 800 кг. Из них в приседаниях она набрал 320 кг, в жиме лежа – 210 кг и в тяге становой – 270 кг. Денис тренируется в областной спортивной школе олимпийского резерва «Спарта». Его тренерами являются Александр Деханов и Денис Пухов.

Министерством спорта России присвоено спортивное звание мастера спорта России по плаванию шелеховчанину Никите Куренкину. Он выполнил норматив на всероссийских соревнованиях по плаванию «Резерв России» в Саранске. Никита тренируется у Сергея Мулекова.