Усольчанин Илья Чирко стал серебряным призером первенства России по велоспорту-шоссе

Иркутская область, 22.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Усольский спортсмен Илья Чирко стал серебряным призером первенства России по велоспорту-шоссе, которое с 17 по 18 августа состоялось в Набережных Челнах в республике Татарстан.

Как сообщает пресс-служба регионального Минспорта, велосипедист стал вторым в гонке-критериум среди юниоров 17-18 лет.

Спортсменам предстояло преодолеть 14 кругов по 2,3 км каждый. Золотую медаль завоевал велогонщик из Самарской области Данил Воробьев. Замкнул тройку победителей спортсмен из Удмурской республики Никита Брост.

Напомним, в этом сезоне в начале марта в Ялте Илья Чирко выигрывал золотую медаль в групповой гонке на дистанции 100 км на всероссийских соревнованиях по велоспорту-шоссе. Затем в начале апреля в Ялте он стал бронзовым призером в групповой гонке на дистанции 100 км на всероссийских соревнованиях по велоспорту-шоссе. Илья Чирко занимается велоспортом в Усолье-Сибирском у тренера Валерия Свержевского.

ТЕПЕРЬ: новости спорта в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: