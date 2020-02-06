Утвержден календарь игр группы А чемпионата мира по хоккею с мячом в Иркутске

Иркутск, 7.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Утвержден календарь игр группы А чемпионата мира по хоккею с мячом среди мужских команд, в которых примут участие сильнейшие сборные из России, Швеции, Финляндии, Казахстана, Норвегии, США, Германии, Эстонии.

Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

– Матчи группы А будут проходить с 29 марта по 5 апреля в Центре по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта «Байкал». Сборные восьми стран сыграют 22 матча. Церемония открытия чемпионата мира состоится в 19 часов 29 марта, – отметил исполняющий обязанности министра спорта области Илья Резник.

При формировании календаря игр учитывались время на отдых сборных, логистика команд и судейских бригад. Четвертьфиналы запланированы на 3 апреля, полуфиналы – на 4 апреля. Матч за третье место, финальный матч и церемония награждения состоятся 5 апреля.

Напомним, матчи группы В будут проходить с 1 по 6 марта 2020 года на стадионах «Рекорд», «Труд», «Зенит» в Иркутске и «Строитель» в Шелехове. В ней сыграют команды из Нидерландов, Венгрии, Чехии, Украины, Швейцарии, Великобритании, Японии, Латвии, Словакии, Сомали, Монголии.