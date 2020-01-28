В 25 муниципалитетах Приангарья состоятся мероприятия в рамках Всероссийского дня зимних видов спорта

Иркутская область, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области уже поступили заявки от 25 муниципальных образований на проведение Всероссийского дня зимних видов спорта. Основные соревнования состоятся 8-9 февраля, сообщают в Минспорта региона. – В этом году Всероссийский день зимних видов спорта посвящен шестой годовщине проведения 22-х Олимпийских зимних игр и 11-х Паралимпийских зимних игр в Сочи. Это традиционное спортивное мероприятие, которое проводится по инициативе Олимпийского комитета России. Мы ожидаем, что в разных муниципальных образованиях тысячи детей и взрослых присоединятся к спортивному празднику», - сказала директор ОГБУ «Ресурсно-методический центр развития физической культуры и спорта Иркутской области» Наталья Кривошеева. В муниципалитетах Иркутской области пройдут соревнования по следующим видам спорта: лыжные гонки, хоккей с шайбой и мячом, конькобежный спорт, горнолыжный спорт, биатлон и другим. Кроме того, будут проведены эстафеты, веселые старты для детей, зимние квесты и другие мероприятия. Так, в Братске на горе Пихтовая пройдут соревнования по натурбану и санному спорту, на стадионе «Северный Артек» состоится первенство города по лыжным гонкам, на хоккейном корте по улице Обручева – турнир по хоккею среди дворовых команд. В Саянске на лыжной базе «Северная» планируется провести лыжные гонки, на хоккейном корте «Непобедимый» – турнир по хоккею с шайбой, на хоккейном корте «Искра» – по хоккею с мячом. В соревнованиях могут принять участие граждане РФ независимо от пола, возраста, профессиональной принадлежности и уровня физической подготовки. Участники до 18 лет допускаются только при наличии медицинского заключения и письменного разрешения родителей, участники от 18 лет и старше – при наличии медицинского заключения или личного письменного подтверждения персональной ответственности за собственное здоровье. Участники могут принять участие в нескольких видах программы Дня зимних видов спорта. В Иркутской области организаторами Дня зимних видов спорта являются Общероссийский союз общественных объединений «Олимпийский комитет России», министерство спорта Приангарья, РОО «Иркутский областной Олимпийский совет», ОГБУ «Ресурсно-методический центр развития физической культуры и спорта Иркутской области». Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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