В Ангарске определили победителей зимней гонки на горных велосипедах

Ангарск, 17.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В парке имени 10-летия Ангарска 14 декабря состоялась зимняя гонка на горных велосипедах «БАМ Ночная гонка Молодой Луны», в которой приняли участие 145 любителей активного образа жизни. Спортсмены соревновались в двух дистанциях «Мини-марафон» и «Лайт-марафон», а также на дистанцию «БАМ Kids» вышли самые маленькие участники. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.

– Оргкомитет марафонов БАМ стабильно фиксирует увеличение количества участников на своих спортивных событиях. В этот раз на гонке «БАМ Ночная гонка Молодой Луны» прирост участников по отношению к прошлому году составил более 30%, – отметил pr-директор марафонов БАМ Артём Детышев. – 21 декабря на ЛБК «Ангарский» пройдёт второй, марафонский этап – гонка на 60 км, в которой примут участие опытные гонщики – финишеры соревнований серии марафоны БАМ. Регистрация участников еще идет, но уже на этот старт подали заявки 19 человек, а зарегистрированы 12 человек, в прошлом году участников было восемь.

Для дистанции «Мини-марафон» было установлено контрольное время прохождения 1 час, для «Лайт-Марафона» – 1 час 30 минут. Один круг составлял 4000 метров.

Среди женщин на дистанции «Мини-марафон» лидировала усольская спортсменка Дарья Земляничкина. Она преодолела четыре круга за 1 час 8 минут 55 секунд. Второй финишировала Наталья Зимарина из поселка Михайловка, которая также проехала четыре круга за 1 час 13 минут 56 секунд. Замкнула тройку призеров еще одна представительница поселка Михайловка Анастасия Хомколова, проехав три круга за 1 час 11 секунд.

Среди мужчин на этой дистанции победу одержал ангарчанин Аскольд Мертвищев, который преодолел пять кругов за 1 час 11 минут 21 секунду. Второе место занял также ангарский гонщик Дмитрий Копытко, уступивший лидеру восемь секунд. На третьем месте оказался Илья Танцелов из Усолья-Сибирского, преодолев четыре круга за 1 час 5 секунд.

На дистанции «Лайт-Марафон» среди женщин победила ангарчанка Дарья Воеводина. Она проехала шесть кругов за 1 час 32 минуты 43 секунды. Второй стала иркутянка Ольга Овсюкова, преодолевшая ту же дистанцию за 1 час 35 минут 4 секунды. На третьем месте Жанна Шмакова из поселка Белореченский с результатом 1 час 35 минут 21 секунда.

Среди мужчин на дистанции «Лайт-Марафон» золотую медаль завоевал братчанин Сергей Минин. Он проехал восемь кругов за 1 час 37 минут 41 секунду. Серебряным призером стал иркутянин Евгений Суворов, его результат – семь кругов за 1 час 32 минуты 17 секунд. Бронзу получил ангарчанин Максим Зразик (семь кругов за 1 час 32 минуты 20 секунд).

Организаторами соревнований являются ЗАО «Стройкомплекс», оргкомитет Марафонов БАМ, министерство спорта Иркутской области, администрация Ангарского городского округа, ЛБК «Ангарский». Официальный хештег – #ВСЕнаБАМ.