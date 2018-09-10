В Ангарске провели самый массовый велозаезд в истории маунтинбайка в Иркутской области

Ангарск, 11.09.18 (ИА «Телеинформ»), - На гонку на горных велосипедах «ВелоБАМ-2018» вышли 270 участников из 16 муниципальных образований, включая представителей из Улан-Удэ и Красноярска, а также 28 детей. В прошлом году в соревнованиях поучаствовали 149 человек, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.

– Прирост аудитории на основных дистанциях, по сравнению с прошлым годом, составил невероятные 81%, с учетом детского заезда – ровно 100% Это самый массовый ВелоБАМ не только в истории этого события, но и в истории маунтинбайка в Иркутской области, – отметил один из ключевых организаторов проекта «Марафоны БАМ» Артём Детышев.

У женщин на дистанции мини-марафон, 20 км, быстрее всех пришла к финишу Олеся Глинская из Черемхово, сразу за ней на финише была представительница команды Марафоны БАМ Дарья Дуплянко из Ангарска, бронза – у спортсменки из Михайловки Ксении Батеевой.

В женском зачете на дистанции лайт-марафон, 40 км, первой была Алёна Жернакова из Иркутска, на втором месте представительница поселка Белореченский Жанна Шмакова, на третьем месте оказалась Татьяна Коронатова из Байкальска.

На дистанции марафон, 60 км, первой была представительница команды Марафоны БАМ, обладательница железного титула в триатлоне, иркутянка Наталья Чеботарёва, ее результат – 3:11:48. Второй пересекла финишную черту Наталья Лузан из Железногорска Красноярского края, показав время 3:17:37. На третьем месте также представительница команды Марафоны БАМ из Иркутска Ольга Овсюкова с финишем на отметке 3:19:25.

Среди мужчин на самой массовой дистанции мини-марафон, 20 км, не было равных Леониду Овчинникову, представителю велошколы из села Михайловка Черемховского района, на втором месте его коллега по спортшколе Никита Харченко, третий результат показал Роман Дейкин из Усолья-Сибирского.

На дистанции 40 км среди мужчин первым пришел Илья Кузьмин из Ангарска, на втором месте – иркутянин Владимир Перевалов, на третьем – Роман Гущин также из Иркутска.

У мужчин на 60 км была настоящая интрига, длившаяся до самых последних метров дистанции. В итоге местные спортсмены пропустили на первое место представителя из Красноярска Евгения Родионова с результатом 2:34:23, на втором месте оказался Юрий Сурков из Усолья-Сибирского, его время 2:38:12, замкнул тройку лидеров Евгений Суворов из Иркутска, показавший результат 2:39 и 23 секунды.

Напомним, что награждение победителей и призеров в общем зачете Кубка и Малого Кубка БАМ 2018 в рамках тематического традиционного вечера «Марафоны БАМ 2018. Итоги» состоится 13 октября в кафе Гагарин в Ангарске.

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