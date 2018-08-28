В Ангарске старт нового хоккейного сезона отметят пробегом на ретроавто и длинномерах

Ангарск, 29.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске открытие сезона 2018-2019 высшей хоккейной лиги состоится 6 сентября 2018 года. Хоккейный клуб «Ермак» отметит это событие автопробегом по Ангарску, сообщает пресс-служба администрации города.

Мероприятия начнутся в 16.30 на площади Ленина с концертной программы. В 17.30 стартует автопробег по городским магистралям. По словам организаторов, в этом году в нем примут участие около 50 единиц авто- и мототранспорта, в том числе ретроавтомобили и длинномеры.

– Мы не планируем перекрывать движение автотранспорта, чтобы не создавать неудобства ангарчанам. Участники автопробега смогут припарковаться по периметру площади Ленина. Предполагается, что скорость движения колонны будет невысокой. Учитывая, что это будет час пик, окунуться в праздничную атмосферу и порадоваться началу нового хоккейного сезона сможет большое количество ангарчан, – рассказал руководитель аппарата администрации Александр Титов.

Маршрут следования автоколонны: Карла Маркса – Чайковского – Социалистическая – ЛД «Ермак», где участников автопробега и болельщиков встретит военный оркестр. Праздничная программа продолжится в ледовом Дворце «Ермак», где состоится хоккейный матч.

Поддержать любимую команду ангарчане могут и 31 августа в 19 часов во время товарищеского матча «Ермак» – «Сокол» (Красноярск).

Генеральный менеджер ХК «Ермак» Николай Золотухин отметил, что товарищеские встречи на ледовой арене «Ермака» традиционно собирают рекордное количество болельщиков – три-четыре тысячи человек. Другие города не могут похвастаться такой посещаемостью даже на официальных матчах.

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