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24.12.2018

В Ангарске впервые провели ночной зимний веломарафон

Ангарск, 24.12.18 (ИА «Телеинформ»), - На трассах лыжно-биатлонного комплекса «Ангарский» 22 декабря впервые состоялся ночной зимний веломарафон на фэтбайках «БАМ Ночная гонка Молодой Луны». Гонка на дистанции 60 километров стартовала в 16 часов, набор высоты на дистанции составил 1300 метров.

как сообщает пресс-служба регионального Минспорта со ссылкой на организаторов мероприятия, первым финишировал двукратный победитель «БАМ Ночной гонки Молодой Луны», обладатель первого разряда по велоспорту иркутянин Евгений Суворов. Его время – 3 часа 14 минут 50 секунд. За это время он успел преодолеть все восемь кругов дистанции по 7,5 км.

Вторым к финишу, также преодолев всю дистанцию, пришел ангарчанин Владислав Черемных. На финише он проиграл победителю чуть более 18 минут, показав время 3 часа 33 минуты и 19 секунд. На третьем месте оказался также ангарчанин Константин Еременко, который преодолел восемь кругов дистанции за 3 часа 56 минут 33 секунды.

Отмечается, что на старт в этот день вышло восемь участников: четыре представителя из Ангарска, два – из Иркутска, по одному – из Шелехова и поселка Белореченский Усольского района. Всего один из участников не смог добраться до финиша.

Победителю и призерам вручены медали и ценные подарки от оргкомитета и партнеров серии Марафоны БАМ. Каждый участник получил именной уникальный диплом об участии в первом настоящем зимнем ночном марафоне. Этой гонкой завершился сезон серии Марафоны БАМ 2018 года.

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