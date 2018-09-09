В Байкальске проведут марафон «Энергия Байкала»

Байкальск, 10.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Байкальске пройдёт второй марафон «Энергия Байкала». Спортивное мероприятие проводит корпорация развития туризма Байкальского региона, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.

Участникам представится возможность испытать свои силы в забеге на дистанциях: марафон (42,195 км) и 10 км. Старт и финиш обеих дистанций состоится прямо на берегу Байкала.

Маршрут забега пройдет по территории Байкальска с выходом на старый Московский тракт (Сибирский тракт). В середине 19 века этот участок дороги являлся частью главного торгового пути между Россией и Китаем, по нему проходил Великий Чайный путь и именно этот участок дороги был задействован при строительстве Транссиба. Участники марафона «Энергия Байкала» имеют уникальную возможность пробежать по участку дороги, имеющему историческое значение.

Все финишировавшие получают памятную медаль участника марафона, а победители и призеры на каждой дистанции среди мужчин и среди женщин – призы. Министерство спорта Приангарья приглашает всех любителей бега принять участие в марафоне «Энергия Байкала».

КООРДИНАТЫ:

Регистрация на сайте www.baikalmarathon.com до 15 сентября 2018 года.

Старт марафона – в 11.00.

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