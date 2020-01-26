В Братске предложили проводить соревнования по экстремальным видам спорта

Братск, 27.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Братске планируют провести открытые соревнования по экстремальным видам спорта на кубок губернатора Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.

Для такого турнира Братск располагает необходимыми площадками. В городе есть всесезонный крытый скейт-парк, предназначенный для катания на роликах, самокатах, скейтбордах и велосипедах BMX.

Как рассказали в правительстве Иркутской области, братчане разработали и уже реализуют за счет местного бюджета, средств спонсоров проект пространства, которое станет местом притяжения творческой молодёжи. Туда входят репетиционная точка для музыкальных самодеятельных групп, место для выступлений коллективов и объединений, место проведения конкурсов и мастер-классов, гитарных вечеров, литературных гостиных.

Для этого требуется финансовая поддержка и областного правительства.