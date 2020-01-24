В число базовых видов спорта для Иркутской области включили кёрлинг

Иркутская область, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Министерство спорта Российской Федерации утвердило перечень базовых видов спорта в регионах. Для Иркутской области их определено 20, в том числе кёрлинг, который раньше в этот список не входил.

Как сообщает пресс-служба регионального Минспорта, базовыми для Приангарья видами спорта, включенными в программу Олимпийских игр, также стали следующие: летние – бокс, велосипедный спорт, дзюдо, легкая атлетика, прыжки на батуте, пулевая стрельба, спортивная борьба, стрельба из лука, тхэквондо, тяжелая атлетика, футбол и художественная гимнастика; зимние – бобслей, конькобежный спорт, санный спорт. Кроме того, базовыми являются пауэрлифтинг, самбо, спортивная аэробика и спорт глухих.

– Перед регионом стоит задача – подготовить по этим видам спорта спортсменов для сборных команд России. На эти цели Иркутская область получает субсидию из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва по базовым видам спорта, – отметил заместитель министра спорта области Павел Богатырев.