В эфире иркутского онлайн-проекта «Я – легенда» примет участие известный бобслеист Алексей Негодайло

Иркутская область, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Известный бобслеист Алексей Негодайло примет участие в очередном эфире проекта «Я – легенда. Мой путь к победе в спорте».

Эфир состоится сегодня, 23 апреля, в 20.00 в аккаунте @detyshev https://www.instagram.com/detyshev /, сообщает региональное Минспорта. Это авторскийо онлайн-проект участника Олимпийских игр Артема Детышева, который реализуется при поддержке министерства спорта Иркутской области. В прошлом выпуске приняла участие Заслуженный мастер спорта России по тхэквондо, трехкратный чемпион Европы, серебряный призер чемпионата мира, серебряный призер Олимпийских игр Наталья Иванова.

Это был самый продолжительный эфир из проведенных на данный момент. Наталья Иванова рассказала, что пришла в тхэквондо только в 19 лет и после череды успехов на международной арене ее целью была лишь олимпийская награда. Также гостья откровенно поделилась о том, что 10 лет работала с психологом, и это принесло свой результат, в чем состояла сложность подготовки к первым в истории тхэквондо и в ее жизни Олимпиаде, как приняла решение оставить спорт в один день и уйти в никуда, как искала себя. Она поделилась со зрителями своими планами и рассказала о том, что начала писать книгу.

Записи всех встреч доступны на канале YouTube @detyshev: https://clck.ru/N2mNN , по ссылке в шапке профиля Инстаграм автора проекта или по запросу в YouTube «Я легенда мой путь».

Напомним, зрители могут получить подарки от гостей за интересные вопросы, а также проводится конкурс рисунка #ЯлегендаСпорта_рисунок.