|Спорт
|23.04.2020
|
|
В эфире иркутского онлайн-проекта «Я – легенда» примет участие известный бобслеист Алексей Негодайло
|
Иркутская область, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Известный бобслеист Алексей Негодайло примет участие в очередном эфире проекта «Я – легенда. Мой путь к победе в спорте».
Эфир состоится сегодня, 23 апреля, в 20.00 в аккаунте @detyshev
Это был самый продолжительный эфир из проведенных на данный момент. Наталья Иванова рассказала, что пришла в тхэквондо только в 19 лет и после череды успехов на международной арене ее целью была лишь олимпийская награда. Также гостья откровенно поделилась о том, что 10 лет работала с психологом, и это принесло свой результат, в чем состояла сложность подготовки к первым в истории тхэквондо и в ее жизни Олимпиаде, как приняла решение оставить спорт в один день и уйти в никуда, как искала себя. Она поделилась со зрителями своими планами и рассказала о том, что начала писать книгу.
Записи всех встреч доступны на канале YouTube @detyshev:
Напомним, зрители могут получить подарки от гостей за интересные вопросы, а также проводится конкурс рисунка #ЯлегендаСпорта_рисунок.
Тэги: