|Спорт
|21.08.2018
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В эстафете огня Зимней универсиады-2019 поучаствуют 20 жителей Иркутской области
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Иркутская область, 21.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Оргкомитет эстафеты огня Зимней универсиады-2019 опубликовал список победителей конкурса факелоносцев. От Иркутской области в перечень включено 20 человек, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Это жители региона, добившиеся успеха в образовании, науке, культуре и других сферах, известные спортсмены, лидеры добровольческого и молодежного движения. Победителями конкурса факелоносцев признаны:
Напомним, что заявку на право стать факелоносцем Эстафеты огня Зимней универсиады-2019 мог подать любой желающий в возрасте от 18 лет с помощью федеральной автоматизированной системы «Молодежь России» до 2 мая 2018 года. Затем списки кандидатов были переданы в субъекты РФ, в оргкомитеты этапов Эстафеты огня, где победителей конкурса выбирала специальная комиссия.
Право пронести факел с огнем по улицам своих городов получили жители России, которые добились больших успехов в спорте, культуре, искусстве, образовании, науке и других сферах. Отметим, что в рядах факелоносцев не только молодые люди, но и представители старшего поколения. На этапах Эстафеты огня Зимней универсиады-2019 можно будет встретить и звезд спорта.
Всего в масштабном проекте, который охватит 30 российских городов, примут участие 665 факелоносцев, более пятисот из которых были выбраны городами-участниками Эстафеты огня с помощью конкурса. Отметим, что к этой команде присоединятся также факелоносцы, которые будут представлять оргкомитет Зимней универсиады-2019.
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