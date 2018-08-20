В эстафете огня Зимней универсиады-2019 поучаствуют 20 жителей Иркутской области

Иркутская область, 21.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Оргкомитет эстафеты огня Зимней универсиады-2019 опубликовал список победителей конкурса факелоносцев. От Иркутской области в перечень включено 20 человек, сообщает пресс-служба регионального правительства. Это жители региона, добившиеся успеха в образовании, науке, культуре и других сферах, известные спортсмены, лидеры добровольческого и молодежного движения. Победителями конкурса факелоносцев признаны: мастер спорта международного класса по легкой атлетике, серебряный призер командного чемпионата Европы 2013 года, победитель командного чемпионата Европы 2011 года, чемпион Универсиады Дмитрий Буряк ;

; мастер спорта международного класса по легкой атлетике, чемпионка России, серебряный призер чемпионата Европы, участница Олимпийских игр в Пекине 2008 года и Лондоне 2012 года, чемпионка Универсиады Ольга Курбан ;

; лидер добровольческого движения Иркутска, председатель Иркутского регионального волонтерского центра Анастасия Дубровина и другие. Напомним, что заявку на право стать факелоносцем Эстафеты огня Зимней универсиады-2019 мог подать любой желающий в возрасте от 18 лет с помощью федеральной автоматизированной системы «Молодежь России» до 2 мая 2018 года. Затем списки кандидатов были переданы в субъекты РФ, в оргкомитеты этапов Эстафеты огня, где победителей конкурса выбирала специальная комиссия. Право пронести факел с огнем по улицам своих городов получили жители России, которые добились больших успехов в спорте, культуре, искусстве, образовании, науке и других сферах. Отметим, что в рядах факелоносцев не только молодые люди, но и представители старшего поколения. На этапах Эстафеты огня Зимней универсиады-2019 можно будет встретить и звезд спорта. Всего в масштабном проекте, который охватит 30 российских городов, примут участие 665 факелоносцев, более пятисот из которых были выбраны городами-участниками Эстафеты огня с помощью конкурса. Отметим, что к этой команде присоединятся также факелоносцы, которые будут представлять оргкомитет Зимней универсиады-2019. СПРАВКА: Эстафета огня Зимней универсиады-2019 стартует 20 сентября, в Международный день студенческого спорта. Факелоносцы в рамках федерального и регионального этапов пронесут огонь по улицам 30 городов страны. Это города, где расположены федеральные и крупные университеты, крупные экономические, спортивные и культурные центры: Москва, Архангельск, Санкт-Петербург, Калининград, Симферополь, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Грозный, Казань, Екатеринбург, Владивосток, Иркутск, Барнаул, Новосибирск, Томск, Абакан, Кызыл, а также города Красноярского края: Красноярск, Норильск, Кодинск, Енисейск, Канск, Зеленогорск, Минусинск, Назарово, Ачинск, Железногорск, Дивногорск, поселки Тура и Шушенское. ТЕПЕРЬ: новости спорта в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутская область Тэги: View the discussion thread.