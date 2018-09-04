В гонке на горных велосипедах «ВелоБАМ-2018» поучаствуют более 200 человек

Иркутская область, 5.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области продолжается регистрация участников на марафон на горных велосипедах «ВелоБАМ-2018», который состоится 8 сентября на базе лыжно-биатлонного комплекса «Ангарский». На сегодняшний день заявки для участия подали 249 человек, из них зарегистрированы 215 участников.

По словам организаторов, в этом году срок онлайн-регистрации на мероприятие продлят ровно на одни сутки – до 17:00 5 сентября. Как сообщает пресс-служба регионального Минспорта, на новую трассу планируют выйти велосипедисты из Ангарска, Иркутска, Братска, Байкальска, Усолья-Сибирского, Усольского и Черемховского районов и других муниципальных образований Иркутской области, а также Хабаровского края и республики Бурятия.

Напомним, в этом году организаторами принято решение о переносе места проведения велогонки со станции «Огоньки» на ЛБК «Ангарский». Участников соревнований ожидают дистанции в один, два и три круга длиной по 20 километров – 20, 40 и 60 км соответственно. Для подрастающих БАМовцев – детский велозаезд «ВелоБАМ Kids» со сладким призом на финише. Время старта намечено на 10 часов утра. Регистрация доступна на официальном сайте .

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