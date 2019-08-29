В Иркутске 1 сентября наградят самых активных участников «Зелёного фитнеса»

Иркутск, 30.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на площадке в микрорайоне Солнечный 1 сентября 2019 года состоится заключительное занятие спортивного проекта «Зелёный Фитнес». Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.

Участников ожидает отличная тренировка на свежем воздухе. В этот раз её проведёт инструктор фитнес-клуба «Хаммер класс» Дарья Шонькина. После занятия планируется подвести итоги второго сезона проекта «Зелёный Фитнес» и наградить самых активных участников.

На занятие дополнительный инвентарь не нужен. Приглашаем всех желающих спортивно и весело провести первый день осени вместе с «Зеленым Фитнесом».

Напомним, второй сезон спортивного проекта «Зеленый фитнес» стартовал в Иркутске 26 мая. Бесплатные тренировки для всех желающих в рамках проекта проходили два раза в неделю в течение всего лета.

КООРДИНАТЫ:

Заключительное занятие «Зелёного фитнеса» будет проходить по адресу: проспект Маршала Жукова, 36а/4.

Начало занятия – в 18.00.

Подробная информация о проекте в группе «Зеленый фитнес Иркутск» в соцсети «ВКонтакте» и « Инстаграм ».