В Иркутске 5 июля проведут тестовые заезды мотоциклистов-участников ралли «Шёлковый путь»

Иркутск, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Тестовые заезды мотоциклистов, участвующих в международном ралли «Шёлковый путь», состоятся 5 июля в Иркутске на острове Конный. Об этом сообщает пресс-служба губернатора. Категория «Мото» в ралли «Шёлковый путь» заявлена впервые. Кстати, в связи с большим количеством задействованной в мероприятии техники в центральной части Иркутска и по маршруту следования гонки с 4 по 6 июля планируются значительные ограничения дорожного движения. О местах и времени ограничений организаторы проинформируют позже. Протяжённость международного ралли «Шелковый путь – 2019» составит пять тысяч километров. После российского этапа участники гонки направятся в Монголию, затем в Китай. Всего в мероприятии примут участие около 400 спортсменов, на данный момент поступили заявки от участников из 38 стран. Напомним, старт мероприятию дадут в Иркутске 6 июля 2019 года. В Приангарье маршрут гонки также пройдет по территории Шелеховского и Слюдянского районов, а также Ангарского городского округа. Иркутская область международное ралли «Шелковый путь» Россия – Монголия – Китай примет впервые. Планируется, что в ралли «Шелковый путь – 2019» Россия – Монголия – Китай примут участие спортивные экипажи из более чем 40 стран мира. Гонка включает в себя 10 этапов – два по территории России, пять в Монголии и три – в Китае. Завершится ралли-марафон протяженностью в 5000 километров Китае 16 июля 2019 года. СПРАВКА: Ралли-марафон «Шелковый путь» – общепризнанное в мире спортивное мероприятие высшей категории сложности. Ралли впервые прошло в сентябре 2009 года по территории России, Казахстана и Туркменистана по инициативе президентов трех стран и при их личном участии в церемонии награждения победителей ралли.

Данное соревнование имеет статус международного внедорожного ралли и статус этапа чемпионата России по ралли-рейдам. Соревнование включено в международный и всероссийский календарь соревнований по автомобильному спорту 2019 года.

Ралли организовано в строгом соответствии со спортивным кодексом Российской автомобильной Федерации (РАФ) и Международной автомобильной Федерации (FIA). ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: иркутск

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